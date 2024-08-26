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рф ймовірно обмінює Курську область на можливість захопити Покровськ – Forbes

26 серпня 2024, 12:36
рф ймовірно обмінює Курську область на можливість захопити Покровськ – Forbes
iakursk.ru
Наразі окупанти продовжують просуватись в районі Покровська.
Якщо військове командування України сподівалось, що вторгнення в Курську область послабить тиск на ЗСУ на східному фронті, то рішення рф, ймовірно, його розчарувало.
 
Про це пише Forbes.
 
Загарбники залишили війська на східному фронті, кинувши на Курщину молодих та погано навчених призовників. 
 
"По суті, росія промінює Курськ на частину східної України. Україна промінює частину сходу на Курськ. Чи вартий будь-який компроміс – це політичне питання, яке не має легкої відповіді для обох сторін", - зазначає видання.
 
Наразі окупанти продовжують просуватись в районі Покровська - у п'ятницю їхня піхота зайшла у Новоградівку і навіть підбила з гранатомета український танк. Покровськ розташований біля основних українських магістралей постачання на захід від Донецька. 
 
Навіть елітна 47-а механізована бригада української армії з двома десятками вцілілих танків М-1 "Абрамс" не змогла зупинити наступ ворога. За даними Conflict Intelligence Team, якщо для захисників міста і є надія, то вона полякає у значних російських втратах, які обтяжують окупантів.
 
"На Покровському напрямку противник починає відчувати дефіцит ресурсів. Кількість попередніх напрямків зменшилася з семи до трьох за два тижні", – зазначили в Українському центрі оборонних стратегій. 
 
Однак навіть повільне просування є небезпечним, оскільки лінія фронту наближається до Покровська. У виданні вважаються, що якщо це призведе до ширшого розвалу української оборони на сході, Київ може пошкодувати про початок Курської операції.

 

війна в УкраїніпокровськКурська областьросія окупанти

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