рф ймовірно обмінює Курську область на можливість захопити Покровськ – Forbes

Наразі окупанти продовжують просуватись в районі Покровська.

Якщо військове командування України сподівалось, що вторгнення в Курську область послабить тиск на ЗСУ на східному фронті, то рішення рф, ймовірно, його розчарувало.

Загарбники залишили війська на східному фронті, кинувши на Курщину молодих та погано навчених призовників.

"По суті, росія промінює Курськ на частину східної України. Україна промінює частину сходу на Курськ. Чи вартий будь-який компроміс – це політичне питання, яке не має легкої відповіді для обох сторін", - зазначає видання.