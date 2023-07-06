рф збирається перевести у режим "гарячого" стану ще один енергоблок ЗАЕС

У разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" – на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації, попередив "Енергоатом".

російські загарбники збираються перевести енергоблок №4 на Запорізькій атомній електростанції в стан "гарячого зупину". Це може спричинити аварію.

Про це повідомляє президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Зазначається, що псевдокерівник станції Юрій Чернічук вже видав відповідне "розпорядження". Однак враховуючи підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, Каховське водосховище зневоднене, а отже - при запуску більшої кількості енергоблоків у роботу, водопостачання для охолодження реакторів може бути недостатньо.

"При цьому, загарбники свідомо не виконують рішення українського регулятора та не виводять енергоблок №5 у "холодний зупин", - сказав Котін.

За словами президента ДП "НАЕК "Енергоатом", у разі функціонування двох енергоблоків у стані "гарячого зупину" - на станції є реальна загроза настання аварійної ситуації.

Український оперативний персонал, який вже понад півтора року забезпечує ядерну та радіаційну безпеку найбільшого в Європі атомного об’єкта ніяк не може вплинути на цю ситуацію, адже змушений постійно терпіти погрози та залякування з боку озброєних російських військових.

"І розуміючи наслідки таких дій, минулого тижня частина атомників Запорізької АЕС покинула станцію, не бажаючи брати участі у задумах росіян. Адже такими діями загарбники вчергове наражають на небезпеку увесь світ!", - додав Котін.

Нагадаємо, появу нових об'єктів на даху четвертого енергоблоку Запорізької АЕС зафіксував на супутникових знімках сервіс Planet Labs.