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ПОЛІТИКА

рф звільняє генералів через невдачі на Донбасі – британська розвідка

06 квітня 2023, 10:05
рф звільняє генералів через невдачі на Донбасі – британська розвідка
Фото: kremlin.ru
За даними британської розвідки, СГВ під командуванням Мурадова в останні місяці зазнав виключно важких втрат.

Відставок російських генералів у 2023 році буде значно більше, оскільки армія не може досягти цілей кремля на Донбасі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у російських соціальних мережах пишуть, що Міноборони росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східної групи військ (СГВ) в Україні.

За даними британської розвідки, СГВ під командуванням Мурадова в останні місяці зазнав виключно важких втрат, оскільки його погано продумані атаки неодноразово не дозволяли захопити місто Вугледар Донецької області. Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включаючи власні війська Мурадова.

Мурадов очолив СГВ після його провальної спроби атакувати Київ із північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення.

"На даний момент він є найвищим російським військовим, звільненим у 2023 році, але, ймовірно, їх буде більше, оскільки росія, як і раніше, не може досягти своїх цілей на Донбасі", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, в ISW пояснили, чому кремль знову почав погрожувати ядерною зброєю.

війназвільненнягенерали рф

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