РФ звинуватила Facebook та Google у "втручанні в вибори"

"Такі дії з боку іноземних компаній є неприпустимими. Факти порушень Google і Facebook будуть передані до парламентської комісії з розслідування іноземного втручання у справи РФ"

У Роскомнадзорі заявили, що виявили поширення політичної реклами в Google, Facebook і Youtube в єдиний день голосування, що можна розглядати як "втручання у суверенні справи Росії".

За словами прес-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонського, дані дії ресурсів "можна розглядати як втручання у суверенні справи Росії і перешкоджання проведенню демократичних виборів в РФ", повідомляє ТАСС.

"Такі дії з боку іноземних компаній є неприпустимими. Факти порушень Google і Facebook будуть передані до парламентської комісії з розслідування іноземного втручання у справи РФ", - заявив він.

Чиновник додав, що минулоріч із зазначеними компаніями "відпрацьовували аналогічні ситуації" і направляли "рекомендації виключити використання рекламного інвентарю для поширення політагітації" у період виборів, але вони "залишилися без уваги".

Нагадаємо, що Україна просить міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через так звані "вибори" у Криму.