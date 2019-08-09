РФ звинуватила Facebook та Google у "втручанні в вибори"
За словами прес-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонського, дані дії ресурсів "можна розглядати як втручання у суверенні справи Росії і перешкоджання проведенню демократичних виборів в РФ", повідомляє ТАСС.
"Такі дії з боку іноземних компаній є неприпустимими. Факти порушень Google і Facebook будуть передані до парламентської комісії з розслідування іноземного втручання у справи РФ", - заявив він.
Чиновник додав, що минулоріч із зазначеними компаніями "відпрацьовували аналогічні ситуації" і направляли "рекомендації виключити використання рекламного інвентарю для поширення політагітації" у період виборів, але вони "залишилися без уваги".
Нагадаємо, що Україна просить міжнародну спільноту посилити тиск на РФ через так звані "вибори" у Криму.
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