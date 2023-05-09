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ПОЛІТИКА

Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси

09 травня 2023, 20:21
Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, системи ППО й боєприпаси
За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави.

Найбільший у Німеччині виробник зброї Rheinmetall хоче у майбутньому виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси в Україні.

Про це повідомляє глава Rheinmetall Армін Паппергер, пише Handelsblatt.

"Робляться спроби укласти деякі угоди про співпрацю та створення спільних підприємств з українськими компаніями у найближчі тижні", - сказав Паппергер.

Йдеться про спільні підприємства з автомобільних систем, ППО та боєприпасів.

"Таким чином ми даємо Україні можливість захистити себе у середньостроковій та довгостроковій перспективі", - додав глава Rheinmetall.

За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави. За його словами, інвестиції в нові заводи виходитимуть від української держави.

Як конкретний приклад він навів відомий план будівництва основних бойових танків Panther в Україні. Він вважає, що найближчими десятьма роками попит з боку України на подібні озброєння буде дуже високим.

Нагадємо, оборонна компанія Rheinmetall хоче поставити Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.

війнаНімечинабоєприпасиRheinmetall

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