Rheinmetall обіцяє 600 000 артилерійських боєприпасів для України

Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Оборонна компанія Rheinmetall хоче поставити Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє глава Rheinmetall Армін Паппергер, пише Handelsblatt.

"Ми можемо виробляти до 600 000 снарядів на рік", - йдеться у заяві.

Про це Паппергер сказав після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона. Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.

ЄС зобов'язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак.

"Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.

На даний момент варіанти допомоги західних країн-партнерів обмежені, оскільки вони в основному передали свої наявні запаси Києву.

Поповнення виявляється складним, оскільки західні збройні компанії скоротили свої виробничі потужності після закінчення холодної війни. Щоб відновити ліси, Єврокомісія виділяє 500 мільйонів євро. Стільки ж має надійти від країн ЄС, тож загальна сума субсидій становить один мільярд євро.

Раніше повідомлялось, що росія посилить підтримку оборонної промисловості Індії.