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ПОЛІТИКА

росія посилить підтримку оборонної промисловості Індії – Defence Express

05 травня 2023, 15:03
росія посилить підтримку оборонної промисловості Індії – Defence Express
Джерело: corp
Індія на 60% залежить від закупівель зброї з росії.

Індія планує розпочати виробництво російської оборонної техніки та запчастин на своїй території, така угода досягнута за результатами зустрічі міністрів оборони двох країн.

Про це повідомляє Defence Express.

Таке рішення пов'язане, з одного боку, з погіршенням відносин і конфліктом на кордоні Індії з Китаєм, а з іншого – з санкціями Заходу проти росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Індія залежить від росії в плані закупівель зброї на 60%, і уряд країни намагається створити спільні підприємства для розвитку вітчизняної промисловості.

Як заявило Міністерство оборони Індії, міністри обговорили участь російської оборонної промисловості в економічній ініціативі уряду Індії "Зроби в Індії", спрямованої на збільшення внутрішнього виробництва.

Серед російських компаній, які можуть взяти участь в даній угоді, такі підприємства як "Уралвагонзавод", "Техмаш", Тактична ракетна корпорація, НВО Машинобудування, Об'єднана авіабудівна корпорація, "Вертольоти росії", Об'єднана суднобудівна корпорація та інші.

При цьому офіційний представник посольства росії Дмитро Солодов не відповів на запити Defence Express про коментар.

У той же час Індійські експерти сумніваються в тому, що дана угода призведе до повноцінної співпраці. Вона швидше за все обмежиться тільки допомогою росії в локалізації на території Індії виробництва запчастин для російського обладнання.

Читайте також: Індія та росія призупинили зусилля щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях. Місяці переговорів не змогли переконати москву брати індійську валюту.

Індіярф тероризмзброя

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