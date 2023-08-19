Зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall найближчими днями почне ремонтувати танки в Україні.

Про це пише Deutsche Welle.

Про плани до кінця місяця розпочати обслуговування танків в Україні розповів голова правління концерну Армін Паппергер. "Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", — заявив гендиректор.

За його словами, зараз у Німеччині навчаються 12 фахівців з України, ще 12 приїдуть пізніше. Їх готують саме для ремонту західних танків, таких як Leopard.

Паппергер також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні: "Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів".

Він додав, що в певний момент Україна має стати незалежною у виробництві озброєнь, оскільки Захід не завжди "оплачуватиме всі рахунки".

Наприкінці липня центр із ремонту й обслуговування танків, переданих союзниками Україні, відкрився на півдні Польщі.

Нагадаємо, Rheinmetall підтвердив передачу Україні розвідувальних БПЛА Luna.