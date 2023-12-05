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Rheinmetall незабаром запустить виробництво в Україні

05 грудня 2023, 21:19
Rheinmetall незабаром запустить виробництво в Україні
Німецький збройний концерн Rheinmetall незабаром запустить виробництво бронетехніки на території України.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.

"У найближчій перспективі Україна й німецький збройний концерн Rheinmetall планують запуск виробництва бронетехніки на своїй території.

Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки", - йдеться в дописі. 

Прем'єр-міністр додав, що в майбутньому так само робитимемо ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech".

Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди, додав Шмигаль. 

"У жовтні ми з канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці Українського оборонно-промислового комплексу та німецького Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення", - підсумував прем’єр. 

На початку осені ми написали про деталі щодо спільного німецько-українського оборонного підприємства Rheinmetall.

 

УкраїнаRheinmetall

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