Rheinmetall незабаром запустить виробництво в Україні
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав в Telegram-каналі.
"У найближчій перспективі Україна й німецький збройний концерн Rheinmetall планують запуск виробництва бронетехніки на своїй території.
Це флагманський проєкт єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки", - йдеться в дописі.
Прем'єр-міністр додав, що в майбутньому так само робитимемо ставку на трансферт технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та Military Tech".
Rheinmetall вже виробляє для України артилерійські снаряди, додав Шмигаль.
"У жовтні ми з канцлером Німеччини Олафом Шольцом дали старт співпраці Українського оборонно-промислового комплексу та німецького Rheinmetall. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення", - підсумував прем’єр.
На початку осені ми написали про деталі щодо спільного німецько-українського оборонного підприємства Rheinmetall.