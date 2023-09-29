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Rheinmetall розкрив деталі щодо спільного німецько-українського оборонного підприємства

29 вересня 2023, 08:07
Rheinmetall розкрив деталі щодо спільного німецько-українського оборонного підприємства
Німецький збройовий концерн Rheinmetall в Україні займатиметься збиранням, виробництвом і розробкою військової техніки.

Компанія підтвердила отримання від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість".

Про це Rheinmetall написав на сайті.

Rheinmetall подав дозволи до інших федеральних відомств і очікує на позитивну відповідь від них.

"Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів", – написано на сайті концерну.

Співпраця між Rheinmetall і "Українською оборонною промисловістю" зміцнить оборонний сектор і національну безпеку України через розбудову оборонних технологій.

На першому етапі співпраця буде базуватися на технічному обслуговуванні і ремонті техніки. Надалі в Rheinmetall спільно будуть виробляти окремі види оборонної продукції в Україні.

"У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною", - розказали в Rheinmetall.

Нагадаємо, що вчора Німеччина дала зелене світло німецько-українському оборонному підприємству.

 
НімеччинаУкраїнаRheinmetallУкраїнська оборонна промисловість

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