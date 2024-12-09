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Rheinmetall об'єднує зусилля з американською Auterion для розробки бойових дронів

09 грудня 2024, 17:37
Rheinmetall об'єднує зусилля з американською Auterion для розробки бойових дронів
Українські безпілотники вже користуються програмним забезпеченням цієї компанії.

Німецький оборонний Rheinmetall концерн планує інтегрувати свої безпілотні літальні апарати з операційною системою, розробленою Auterion. 

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Також вони будуть розробляти загальні операційні стандарти для управління автономними дронами.

"В умовах загального переходу від пілотованих до безпілотних систем вкрай важливо, щоб автономні системи могли взаємодіяти одна з одною", - заявив гендиректор Auterion Лоренц Маєр.

Українські БпЛА вже користуються ПЗ цієї компанії, а операційна система Auterion допоможе "клієнту об'єднати всі безпілотники на загальній основі та інтегрувати різних виробників у загальну архітектуру".

Директор з цифрових технологій Rheinmetall Тімо Хаас додав, що в Україні експлуатується понад двісті різних безпілотних повітряних систем. 

Однак їх "військова підготовка вимагає великих витрат і часу, а сумісність систем не гарантується".

"Розробка однорідної операційної системи дасть змогу ефективно і масштабовано розгортати безпілотні системи", - сказав він.

Auterion вже є частиною ініціативи Міністерства оборони США з розробки стандарту з відкритим вихідним кодом для автономних систем. При цьому у компанії сподіваються, що її партнерство з Rheinmetall допоможе просувати аналогічний підхід серед союзників по НАТО.

"Якби у кожної країни НАТО був свій власний стандарт зв’язку для безпілотників, НАТО не змогло б воювати спільно", - додав Маєр.

 

RheinmetallAuterion

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