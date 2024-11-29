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Завод Rheinmetall у Литві запустять до середини 2026 року

29 листопада 2024, 13:32
Завод Rheinmetall у Литві запустять до середини 2026 року
На підприємстві виготовлятимуть 155-мм боєприпаси.

Німецький оборонний концерт Rheinmetall планує розпочати виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів у Литві в середині 2026 року.

Про це інформує литовський мовник LRT.

Новий завод Rheinmetall буде розташований в місті Байсогала, який в Радвілішкському районі Литви.

"Завод почне працювати з середини 2026 року і після завершення будівництва зможе виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік", – заявили в компанії.

Сьогодні зранку у Вільнюсі представники литовського уряду і Rheinmetall підписали договір оренди земельної ділянки для майбутнього заводу і контракт на закупівлю 155-мм боєприпасів у Вільнюсі.

Влітку ми писали, що Rheinmetall почне будувати завод боєприпасів у Литві без спецдозволу.

 

ЛитваRheinmetall

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