Rheinmetall отримав від Євросоюзу €130 млн на збільшення виробництва снарядів

Німецький концерн Rheinmetall отримав від ЄС €130 мільйонів для збільшення виробництва снарядів.

Про це Rheinmetall написав на сайті.

Рішення ухвалили ще минулого літа, щоб пришвидшити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам Євросоюзу поповнити свої арсенали.

В компанії сказали, що понад чверть від загальної суми в €500 мільйонів підуть на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху.

Кошти спрямують на 6 проєктів дочірніх компаній Rheinmetall у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

"Ми вдячні Європейському Союзу за довіру до нас. Артилерія має важливе значення в боротьбі України за захист своєї країни. Європейські збройні сили теж потребують поповнення запасів. Ми готові до цього і вже працюємо над цим", - заявили в компанії.

Rheinmetall нарощує свої виробничі потужності з 2022 року. Компанія планує щороку виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів до 2027 року. Крім того, з 2026 року планують щорічно виробляти до 1,5 мільйона паливних модулів і 3 000 тонн вибухівки RDX.