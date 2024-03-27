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Rheinmetall отримав від Євросоюзу €130 млн на збільшення виробництва снарядів

27 березня 2024, 11:59
Rheinmetall отримав від Євросоюзу €130 млн на збільшення виробництва снарядів
Німецький концерн Rheinmetall отримав від ЄС €130 мільйонів для збільшення виробництва снарядів.

Про це Rheinmetall написав на сайті. 

Рішення ухвалили ще минулого літа, щоб пришвидшити доставку боєприпасів і ракет в Україну та допомогти державам-членам Євросоюзу поповнити свої арсенали. 

В компанії сказали, що понад чверть від загальної суми в €500 мільйонів підуть на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів і пороху.

Кошти спрямують на 6 проєктів дочірніх компаній Rheinmetall у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

"Ми вдячні Європейському Союзу за довіру до нас. Артилерія має важливе значення в боротьбі України за захист своєї країни. Європейські збройні сили теж потребують поповнення запасів. Ми готові до цього і вже працюємо над цим", - заявили в компанії. 

Rheinmetall нарощує свої виробничі потужності з 2022 року. Компанія планує щороку виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів до 2027 року. Крім того, з 2026 року планують щорічно виробляти до 1,5 мільйона паливних модулів і 3 000 тонн вибухівки RDX.

 
коштиЄвросоюзRheinmetall

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