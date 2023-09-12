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Rheinmetall передала мобільний польовий госпіталь для ЗСУ

12 вересня 2023, 15:51
Rheinmetall передала мобільний польовий госпіталь для ЗСУ
Німецький концерн Rheinmetall передав Україні сучасний мобільний польовий госпіталь, а також навчив наших військових ним користуватися.

Про це компанія написала на сайті.

Рік тому Міністерство оборони Німеччини уклало контракт з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH на госпіталь, відповідну підтримку обладнання і навчання персоналу. Його вартість склала €9 млн.

Польовий госпіталь розрахований на 32 ліжка і 8 ліжок інтенсивної терапії. Він має операційну з засобами для стерилізації, рентген, томографічне обладнання, лабораторію, аптеку і місце для відпочинку лікарського складу.

В кінці цього року також запланована передача двох високомобільних медичних об’єктів підтримки.

Крім того Rheinmetall забезпечує передачу транспорту для їх перевезення. Загалом десять вантажівок з причепами перевозять 20 медичних контейнерів.

"Мобільний польовий госпіталь є незалежним об’єктом та має все необхідне обладнання, генератори, обладнання для виробництва лікарських засобів, власне водопостачання та спеціальну дезактиваційну суміш, туалети тощо", - йдеться на сайті концерну. 

Госпіталь можна транспортувати і він готовий до роботи одразу як перетне кордон, також він розроблений для швидкого розгортання і багаторазового використання інтегрованого обладнання.

10 українських військових пройшли 14-денний навчальний курс, аби навчитися складати, розбирати і експлуатувати госпіталь.

"Ми дотримали свого слова і у надзвичайно короткий термін надали українським військовим великий першокласний польовий госпіталь. Наша компанія та наші партнери продемонстрували відданість у виконанні цього проєкту. Ми жодного дня не забували, наскільки важлива швидка передача. Сподіваюся, ця система врятує багато життів в Україні. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну", – сказав директор компанії Хауке Біндзуса.

Днямий Rheinmetall заявив, що передасть Україні ще 40 бронемашин Marder. 

Rheinmetallмобільний польовий госпітальЗСУ

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