Rheinmetall передала мобільний польовий госпіталь для ЗСУ
Про це компанія написала на сайті.
Рік тому Міністерство оборони Німеччини уклало контракт з дочірньою компанією групи Rheinmetall Mobile Systeme GmbH на госпіталь, відповідну підтримку обладнання і навчання персоналу. Його вартість склала €9 млн.
Польовий госпіталь розрахований на 32 ліжка і 8 ліжок інтенсивної терапії. Він має операційну з засобами для стерилізації, рентген, томографічне обладнання, лабораторію, аптеку і місце для відпочинку лікарського складу.
В кінці цього року також запланована передача двох високомобільних медичних об’єктів підтримки.
Крім того Rheinmetall забезпечує передачу транспорту для їх перевезення. Загалом десять вантажівок з причепами перевозять 20 медичних контейнерів.
"Мобільний польовий госпіталь є незалежним об’єктом та має все необхідне обладнання, генератори, обладнання для виробництва лікарських засобів, власне водопостачання та спеціальну дезактиваційну суміш, туалети тощо", - йдеться на сайті концерну.
Госпіталь можна транспортувати і він готовий до роботи одразу як перетне кордон, також він розроблений для швидкого розгортання і багаторазового використання інтегрованого обладнання.
10 українських військових пройшли 14-денний навчальний курс, аби навчитися складати, розбирати і експлуатувати госпіталь.
"Ми дотримали свого слова і у надзвичайно короткий термін надали українським військовим великий першокласний польовий госпіталь. Наша компанія та наші партнери продемонстрували відданість у виконанні цього проєкту. Ми жодного дня не забували, наскільки важлива швидка передача. Сподіваюся, ця система врятує багато життів в Україні. Ми пишаємося тим, що підтримуємо Україну", – сказав директор компанії Хауке Біндзуса.
Днямий Rheinmetall заявив, що передасть Україні ще 40 бронемашин Marder.