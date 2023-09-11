Rheinmetall передасть Україні ще 40 бронемашин Marder

Уряд Німеччини доручив концерну Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder.

Про це Rheinmetall написав на сайті .

Замовлення було розміщено ще в серпні.

"Робота Rheinmetall над машинами йде повним ходом, щоб нова партія Marder могла бути поставлена відповідно до контракту у 2023 році", – написано на сайті.

Завдяки замовленню загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, зросте до 80.

Ще в березні концерн виготовив перші 20 бронетранспортерів для України, які замовив уряд Німеччини, вони були прийняті в експлуатацію в червні і нещодавно доставлені в Україну.

Це модернізовані Marder 1A3, які Rheinmetall прийняв зі складів Бундесверу.

Роботи над новими БМП Marder в даний час ведуться на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюс і Касселі.

За місяць концерн може виготовляти до 10 бронетранспортерів.

Бойова машина піхоти Marder, розроблена для Бундесверу досі використовується і є однією з найперевіреніших систем озброєння такого типу в світі.