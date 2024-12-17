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ПОЛІТИКА

Rheinmetall передасть Україні ще 20 БМП Marder 1A3 у 2025 році

17 грудня 2024, 19:18
Rheinmetall передасть Україні ще 20 БМП Marder 1A3 у 2025 році
Джерело: wikipedia
Хоча точну суму замовлення не вказано, на сайті йдеться, що вона становить "двозначне число в мільйонах євро".

Німецький збройовий концерн Rheinmetall у 2025 році передасть Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder 1A3.

Про це повідомляє пресслужба компанії у вівторок, 17 грудня.

Зазначається, що у грудні цього року Rheinmetall отримав замовлення на додаткові 20 БМП Marder 1A3, і поставка запланована на першу половину 2025 року.

Хоча точну суму замовлення не вказано, на сайті йдеться, що вона становить "двозначне число в мільйонах євро".

Фінансування поставки забезпечить Німеччина. В цілому концерн Rheinmetall вже поставив Збройним силам України сотні БМП Marder.

Модифікація Marder 1A3 оснащена додатковим лазерним далекоміром для більш ефективного і точного ураження цілей. Перші 20 бойових машин цього типу були передані концерном Rheinmetall на замовлення уряду Німеччини у березні 2023 року, додають у компанії.

Нагадаємо, Польща також готує наступну допомогу, і ця 46-та партія буде готова у січні. Інші деталі наразі невідомі.

війнадопомога УкраїніMarderRheinmetall

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