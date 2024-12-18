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Rheinmetall підписав новий контракт на постачання 155-мм боєприпасів для ЗСУ

18 грудня 2024, 13:34
Rheinmetall підписав новий контракт на постачання 155-мм боєприпасів для ЗСУ
Вартість контракту склала майже 9 млн євро.

Міністерство оборони України і Rheinmetall підписали контракт на постачання 155-мм артилерійських реактивних снарядів.

Про це німецький збройовий концерн Rheinmetall написав на сайті.

Вартість замовлення, заброньованого в IV кварталі 2024 року, склала близько 9 млн євро.

Угода передбачає поставку декількох десятків тисяч 155-мм модулів заряджання різних типів. Вони мають бути поставлені у січні 2025 року.

Rheinmetall це провідний світовий виробник великокаліберних боєприпасів і ракетних систем.

"Завдяки великим поставкам та допоміжним послугам для України, Rheinmetall зараз є найважливішим партнером оборонної промисловості країни в її оборонній боротьбі проти російської агресії", – заявили в компанії.

Під час "Конференції з відновлення України 2024" в Берліні компанія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розширення стратегічної співпраці. 

Угода має на меті визначити та розвинути подальші напрямки для поглиблення співпраці між українською оборонною промисловістю та технологічною групою з Дюссельдорфа.

Конкретні проєкти на стадії планування включають виробництво артилерійських боєприпасів, а також постачання і виробництво бойових машин піхоти Lynx.

Раніше ми повідомляли, що Rheinmetall і ICEYE передають супутникові знімки Україні.

 

боєприпасиRheinmetall

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