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Rheinmetall планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні

18 лютого 2024, 09:16
Rheinmetall планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні
Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall побудує в Україні завод по виробництву артилерійських снарядів.

Про це прес-служба німецького концерну написала в соцмережі X (Twitter).

"Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні", - йдеться в дописі. 

В компанії додали, що в присутності міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина і посла Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки обговорили це питання. 

Шестизначна кількість куль калібру 155 мм, які будуть виготовлені на рік, включаючи метальні заряди. 

Rheinmetall з 51% акцій СП, 49% належить українській компанії-партнеру.

Раніше це й же концерн заявив, що компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.

 

заводУкраїнабоєприпасиRheinmetall

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