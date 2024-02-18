Rheinmetall планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні
Про це прес-служба німецького концерну написала в соцмережі X (Twitter).
"Rheinmetall, найбільший європейський виробник боєприпасів, планує відкрити новий завод боєприпасів в Україні", - йдеться в дописі.
В компанії додали, що в присутності міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина і посла Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з безпеки обговорили це питання.
Шестизначна кількість куль калібру 155 мм, які будуть виготовлені на рік, включаючи метальні заряди.
Rheinmetall з 51% акцій СП, 49% належить українській компанії-партнеру.
Раніше це й же концерн заявив, що компанія будує центр з ремонту бронетехніки в Україні.