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ПОЛІТИКА

Rheinmetall поставить Україні артилерійські боєприпаси на €142 млн

04 грудня 2023, 16:30
Rheinmetall поставить Україні артилерійські боєприпаси на €142 млн
Боєприпаси постачать у 2025 році.

Німецький оборонний завод Rheinmetall отримав замовлення на виготовлення 155-мм артилерійських снарядів для України на €142 мільйони.

Про це повідомила пресслужба заводу.

Десятки тисяч артилерійських боєприпасів для України замовила одна з країн-партнерів НАТО, проте яка саме — не вказується. У концерні додали, що виробництво і поставка близько 40 тисяч боєприпасів для України з попереднього замовлення відбудеться у 2024 році.

Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, нещодавно придбана іспанська дочірня компанія групи.

Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині і Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує запуск виробництва бронетехніки в Україні вже у 2024 році. Компанія очікує, що до початку наступного року зможе укласти з Україною угоду про виробництво бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. За планом перші Fuchs вийдуть з конвеєра протягом 6—7 місяців, а перший Lynx протягом 12—13 місяців.

боєприпасивійна в УкраїніRheinmetall

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