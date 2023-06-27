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Rheinmetall від уряду Нідерландів надасть Україні 14 Leopard

27 червня 2023, 15:28
Rheinmetall від уряду Нідерландів надасть Україні 14 Leopard
Німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні 14 бойових танків Leopard 2A4 від імені уряду Нідерландів.

Про це йдеться в пресрелізі Rheinmetall.

Німецька компанія оголосила, що замовлення становить тризначну суму в мільйонах євро. Перший з 14 основних бойових танків буде поставлений в Україну на початку 2024 року, а решта машин – протягом 2024-го.

Угоду про це нещодавно підписали офіційні особи Нідерландів, Данії, Німеччини і представники Rheinmetall.

Танки модернізовані, вони були придбані Rheinmetall із запасів країн, які їх також використовують.

Ще в квітні уряди Нідерландів і Данії оголосили про намір спільно придбати основні бойові танки Leopard 2 A4 для пожертвування Україні. Країни спільно фінансують замовлення в рамках міжнародної танкової коаліції для ефективної підтримки України.

Нещодавно стало відомо, що Україна влітку отримає від Rheinmetall ще 20 Marder.
RheinmetallLeopard

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