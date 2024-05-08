Рішення про конфіскацію активів рф ухвалять у найближчі тижні – Euroclear
Про це заявила виконавчий директор Euroclear Валері Убрен, пише брюсельське видання L'Echo.
Європейська комісія може отримати майже 90% доходів, які залишаться після сплати податків.
"Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків", - заявила Убрен.
Вона додала що загальна сума доходів від заблокованих активів становить 2-3 млрд євро залежно від процентних ставок.
За словами виконавчого директора Euroclear, конфіскація російських активів може завдати удару по фінансових ринках. Бельгійський депозитарій веде більше 100 позовів у російських судах до російських інвесторів, які вимагають повернути заблоковані через санкції кошти.
Місяць тому ми повідомляли, що вже в липні Україна може отримати перші мільярди від заморожених російських активів.