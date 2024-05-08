Депозитарій Euroclear ухвалить рішення про конфіскацію заморожених активів рф на користь України найближчими тижнями.

Про це заявила виконавчий директор Euroclear Валері Убрен, пише брюсельське видання L'Echo.

Європейська комісія може отримати майже 90% доходів, які залишаться після сплати податків.

"Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків", - заявила Убрен.

Вона додала що загальна сума доходів від заблокованих активів становить 2-3 млрд євро залежно від процентних ставок.

За словами виконавчого директора Euroclear, конфіскація російських активів може завдати удару по фінансових ринках. Бельгійський депозитарій веде більше 100 позовів у російських судах до російських інвесторів, які вимагають повернути заблоковані через санкції кошти.

Місяць тому ми повідомляли, що вже в липні Україна може отримати перші мільярди від заморожених російських активів.