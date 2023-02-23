Рішення про надання Україні далекобійної зброї ухвалене – Міноборони

Також вже скоро Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T, які здатні перехоплювати і балістичні ракети.

Рішення західних союзників про надання Україні далекобійної зброї ухвалене.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З точки зору озброєння, наша армія де-факто вже стала армією НАТО. Протягом року Міноборони вирішувало завдання із забезпеченням нашої армії зброєю та боєприпасами. Рік тому ми отримували як допомогу від партнерів піхотну зброю. Нам вдалося досягнути рішень про надання важкої зброї західного зразка. Зараз вже формуються танкові підрозділи, ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї. Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети", - сказала Маляр.

Також заступниця міністра оборони додала, що вже скоро Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T, які здатні перехоплювати і балістичні ракети.

"Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним", - зауважила вона.