Матеріали:
Теми:

Рішення про надання Україні далекобійної зброї ухвалене – Міноборони

23 лютого 2023, 14:38
Рішення про надання Україні далекобійної зброї ухвалене – Міноборони
Фото: firtka.if
Також вже скоро Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T, які здатні перехоплювати і балістичні ракети.

Рішення західних союзників про надання Україні далекобійної зброї ухвалене.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З точки зору озброєння, наша армія де-факто вже стала армією НАТО. Протягом року Міноборони вирішувало завдання із забезпеченням нашої армії зброєю та боєприпасами. Рік тому ми отримували як допомогу від партнерів піхотну зброю. Нам вдалося досягнути рішень про надання важкої зброї західного зразка. Зараз вже формуються танкові підрозділи, ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї. Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети", - сказала Маляр.

Також заступниця міністра оборони додала, що вже скоро Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T, які здатні перехоплювати і балістичні ракети.

"Тривають дискусії щодо літаків, і це рішення також буде позитивним", - зауважила вона.

 

Останні матеріали

Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Політика
Україна може повернути Крим. Західні політики змінюють свою точку зору, дослухаючись до військових експертів і відкидаючи кремлівську пропаганду – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 16:04
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Політика
У республіканців почалися праймеріз до виборів президента США. Позиції кандидатів ДеСантіс і Гейлі створюють загрозу для підтримки України – Washington Post
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 13:52
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Політика
Новий центр могутності НАТО. Леопардовий стрибок Польщі – Челс Міхта
Переклад iPress – 23 лютого 2023, 09:11
Зміна обличчя війни в Україні. Нові риси розвідки, використання роботів, операцій впливу – Мік Раян
Політика
Зміна обличчя війни в Україні. Нові риси розвідки, використання роботів, операцій впливу – Мік Раян
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 17:19
Промова Байдена демонструвала рішучість. Промова путіна спотворювала реальність – Washington Post
Політика
Промова Байдена демонструвала рішучість. Промова путіна спотворювала реальність – Washington Post
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 15:17
Сюрреалістичний і таємний візит Байдена. Знак підтримки, бо шляху назад немає, та удар путіну нижче поясу
Політика
Сюрреалістичний і таємний візит Байдена. Знак підтримки, бо шляху назад немає, та удар путіну нижче поясу
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 11:38
Рік війни путіна в Україні. Час збирати каміння країнам, що розвиваються – Al Jazeera
Бізнес & Фінанси
Рік війни путіна в Україні. Час збирати каміння країнам, що розвиваються – Al Jazeera
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 09:21
Пропагандони путіна: треба було підірвати Байдена в Києві. Але Камала Гарріс буде ще гіршою – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна: треба було підірвати Байдена в Києві. Але Камала Гарріс буде ще гіршою – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється