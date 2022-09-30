Рішення про вступ України до НАТО буде ухвалюватися усіма країнами-членами - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не відповів прямо на запитання щодо заявки України про вступ до Альянсу. Водночас він наголосив, що це право кожної країни і заявку будуть розглядати.

Фото: з вільного доступу

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