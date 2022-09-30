ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не відповів прямо на запитання щодо заявки України про вступ до Альянсу. Водночас він наголосив, що це право кожної країни і заявку будуть розглядати.
"Кожна демократична країна має право подати таку заявку. І ми неодноразово говорили, що двері НАТО відкриті (…) Ми поважаємо рішення України (…) Рішення про членство будуть приймати усі 30 союзників. Наше завдання сконцентроване зараз на наданні негайної допомоги Україні", - сказав Столтенберг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рішення про вступ України до НАТО буде ухвалюватися усіма країнами-членами - Столтенберг
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у виступі Єнса Столтенберга.
"Кожна демократична країна має право подати таку заявку. І ми неодноразово говорили, що двері НАТО відкриті (…) Ми поважаємо рішення України (…) Рішення про членство будуть приймати усі 30 союзників. Наше завдання сконцентроване зараз на наданні негайної допомоги Україні", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що Альянс надаватиме підтримку Україні стільки скільки це знадобиться.
Також Столтенберг заявив, що незаконна анексія росією українських територій не змінить суті конфлікту.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 вересня, Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 09 2022 19:11 МЕДІА
- ФОТО Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн прибула до Києва та отримала табличку на Алеї сміливості
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ВІДЕО Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
- Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман
- Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто
СТАТТІ