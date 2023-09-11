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Рішення щодо арешту путіна має приймати суд – президент Бразилії

11 вересня 2023, 13:49
Рішення щодо арешту путіна має приймати суд – президент Бразилії
Лула да Сілва Фото: AFP
Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва змінив свою позицію щодо ймовірності арешту путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Лула заявив, що питання з арештом путіна вирішуватиме суд, хоч раніше стверджував, що не збирається заарештовувати російського президента.

"Якщо путін вирішить приєднатися, то рішення має приймати судова влада, а не мій уряд", - сказав Лула. 

Бразильський президент відвідав цьогорічний саміт в індійській столиці, який пройшов на вихідних. 

Під час нього в інтерв'ю програмі "First Post" він заявив, що путіна "нізащо" не заарештують, якщо він візьме участь у саміті в Ріо-де-Жанейро.

Тепер же Лула змінив позицію і заявив, що хоче знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір МКС і чому наша країна підписала його.

Нагадаємо, що ще кілька днів тому президент Бразилії заявив, що путіна не заарештують на саміті G20.
ПутінЛула

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