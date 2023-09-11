Рішення щодо арешту путіна має приймати суд – президент Бразилії
Про це повідомляє Reuters.
Лула заявив, що питання з арештом путіна вирішуватиме суд, хоч раніше стверджував, що не збирається заарештовувати російського президента.
"Якщо путін вирішить приєднатися, то рішення має приймати судова влада, а не мій уряд", - сказав Лула.
Бразильський президент відвідав цьогорічний саміт в індійській столиці, який пройшов на вихідних.
Під час нього в інтерв'ю програмі "First Post" він заявив, що путіна "нізащо" не заарештують, якщо він візьме участь у саміті в Ріо-де-Жанейро.
Тепер же Лула змінив позицію і заявив, що хоче знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір МКС і чому наша країна підписала його.Нагадаємо, що ще кілька днів тому президент Бразилії заявив, що путіна не заарештують на саміті G20.