Рішення щодо арешту путіна має приймати суд – президент Бразилії

Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва змінив свою позицію щодо ймовірності арешту путіна.

Про це повідомляє Reuters.

Лула заявив, що питання з арештом путіна вирішуватиме суд, хоч раніше стверджував, що не збирається заарештовувати російського президента.

"Якщо путін вирішить приєднатися, то рішення має приймати судова влада, а не мій уряд", - сказав Лула.

Бразильський президент відвідав цьогорічний саміт в індійській столиці, який пройшов на вихідних.

Під час нього в інтерв'ю програмі "First Post" він заявив, що путіна "нізащо" не заарештують, якщо він візьме участь у саміті в Ріо-де-Жанейро.

Тепер же Лула змінив позицію і заявив, що хоче знати, чому США, Індія та Китай не підписали договір МКС і чому наша країна підписала його.