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Рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО можливе до липневого саміту – Столтенберг

31 травня 2023, 08:52
Рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО можливе до липневого саміту – Столтенберг
Фото: з вільного доступу
Альянс країн Європи і Північної Америки можуть дійти згоди з питання приєднання Швеції до НАТО ще до липневого саміту у Вільнюсі.

Але такий варіант подій не гарантований. 

Таку заяву зробив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Інтерфакс

"Гарантій жодних немає. Але, безумовно, можливо до саміту у Вільнюсі досягти рішення щодо повноцінного членства Швеції", – сказав Столтенберг і зауважив, що наразі не бачить неминучої загрози для країн-членів НАТО, а також для Швеції.

Генсек запевнив, що у разі якщо Швеція ще до вступу до НАТО зіткнеться з якоюсь загрозою, то немислимо, щоб Альянс не відреагував.

Швеція і Фінляндія минулого року подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина, як член НАТО, поставила низку умов, які обидві скандинавські країни мали виконати, аби Анкара ратифікувала їхній вступ до Альянсу. Так, Туреччина вимагала оголосити терористичними курдські організації, видати осіб, обвинувачених у тероризмі, і скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.

Фінляндія на початку квітня виконала всі формальності й офіційно вступила до НАТО.
НАТОШвеціяСтолтенберг

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