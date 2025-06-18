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ПОЛІТИКА

Рішення Трампа залишити саміт G7 викликало занепокоєння у світових лідерів – FT

18 червня 2025, 10:38
Рішення Трампа залишити саміт G7 викликало занепокоєння у світових лідерів – FT
Фото: Yahoo Finanzas
Напруга зросла після того, як Трамп публічно відмовився підтримати нові санкції проти росії.

Саміт "Групи семи" (G7) у Канаді завершився несподівано — президент США Дональд Трамп достроково залишив зустріч лідерів, пояснивши своє рішення терміновою необхідністю реагувати на ескалацію війни між Ізраїлем та Іраном. Партнери занепокоєні цим рішенням.

Про це пише Financial Times.

"Мені потрібно звідси піти", — заявив Трамп журналістам перед тим, як покинути зустріч під канадським сонцем у Кананаскісі. Пізніше він додав: "Бути на місці події набагато потрібніше, і ми зробили все, що я мав зробити на саміті G7".

Він розкритикував зусилля європейських лідерів щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном, зокрема Еммануеля Макрона, який закликав до припинення вогню. "Він не має уявлення, чому я зараз їду до Вашингтона… Навмисно чи ні, Еммануель завжди помиляється", — наголосив президент США.

Нічний переліт із Канади до Вашингтона ознаменував нову фазу непередбачуваності у зовнішній політиці США. На борту Air Force One Трамп заявив:

"Я не дуже налаштований на переговори… Я очікую повної капітуляції від Тегерана".

Він також попередив Іран, що у разі агресії США готові до жорсткої відповіді: "Ми завдамо такого сильного удару, що нам доведеться знімати рукавички".

Напруга зросла після того, як Трамп публічно відмовився підтримати нові санкції проти росії, а також вийшов із саміту після символічного візиту Макрона до Гренландії — території, на яку Трамп раніше висловлював зацікавлення.

Попри це, офіційні особи США запевняють, що Америка залишається в оборонній позиції на Близькому Сході. Держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет ведуть консультації із союзниками. Рубіо, який підтримує більш гнучкий підхід до Ірану, запропонував як один з варіантів останню спробу дипломатії — можливо, з участю віцепрезидента Джей Ді Венса або посланця Стіва Віткоффа.

Наразі невідомо, чи схилиться Трамп до дипломатичного варіанту. Проте, партнери занепокоєні рішення американського лідера поспішно залишити саміт. Колишній посол Італії в НАТО Стефано Стефаніні сказав:

"Тільки уявіть собі, який вплив матиме на Москву, якщо Трамп вийде з саміту НАТО".

17 червня Трамп достроково залишив саміт "Великої сімки" в Канаді на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

ІзраїльІранДональд ТрампG7санкціі проти росії

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