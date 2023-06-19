Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО – Столтенберг

Генсек Альянсу зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

Рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі в липні, наблизять Україну до Альянсу.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Генсек Альянсу зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", – заявив він.

За словами Столтенберга, наразі світ стикається з найскладнішим середовищем безпеки за покоління через повномасштабну агресію росії проти України.

"Україна має право звільнити свою землю. І зараз йде контрнаступ. Чим більше землі зможуть звільнити українці, тим сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів", – підкреслив він.

Столтенберг наголосив, що усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Водночас справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої росією.

НАТО не є стороною конфлікту, проте підтримує право України на самооборону, закріплене в Статуті ООН.

11-12 липня у Вільнюсі пройде черговий саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський, який, як очікується, візьме в ньому участь, акцентував, що Київ очікує отримати гарантії безпеки від НАТО ще до її вступу в Альянс. Глава держави також наголошував, що вважає безглуздою участь у саміті, якщо за його підсумками у країни не буде конкретних сигналів щодо термінів вступу.

Члени Альянсу неодноразово заявляли, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки триває війна. Водночас країни Балтії та Польща закликали надати Україні графік, згідно з яким вона могла б приєднатися до Альянсу після закінчення війни.