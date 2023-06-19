Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО – Столтенберг

19 червня 2023, 15:01
Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО – Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Генсек Альянсу зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

Рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі в липні, наблизять Україну до Альянсу.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга під час зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Генсек Альянсу зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна-НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

"Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО", – заявив він.

За словами Столтенберга, наразі світ стикається з найскладнішим середовищем безпеки за покоління через повномасштабну агресію росії проти України.

"Україна має право звільнити свою землю. І зараз йде контрнаступ. Чим більше землі зможуть звільнити українці, тим сильнішою буде їхня сторона за столом переговорів", – підкреслив він.

Столтенберг наголосив, що усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Водночас справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої росією.

НАТО не є стороною конфлікту, проте підтримує право України на самооборону, закріплене в Статуті ООН.

11-12 липня у Вільнюсі пройде черговий саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський, який, як очікується, візьме в ньому участь, акцентував, що Київ очікує отримати гарантії безпеки від НАТО ще до її вступу в Альянс. Глава держави також наголошував, що вважає безглуздою участь у саміті, якщо за його підсумками у країни не буде конкретних сигналів щодо термінів вступу.

Члени Альянсу неодноразово заявляли, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки триває війна. Водночас країни Балтії та Польща закликали надати Україні графік, згідно з яким вона могла б приєднатися до Альянсу після закінчення війни.

СтолтенбергНАТО

Останні матеріали

Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
Політика
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
19 червня 2023, 17:00
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
Політика
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
19 червня 2023, 13:15
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється