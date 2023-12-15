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ПОЛІТИКА

Рішення ЄС про €50 млрд для України принципово ухвалене – МЗС

15 грудня 2023, 16:25
Рішення ЄС про €50 млрд для України принципово ухвалене – МЗС
При цьому очікується, що завершення всіх необхідних юридичних процедур відбудеться в січні 2024 року, що дозволить якнайшвидше отримати відповідне фінансування.

Україна вітає принципове рішення Європейської Ради щодо створення Українського фонду розміром €50 млрд на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордоних справ України.

"МЗС України вітає досягнення на саміті принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром €50 млрд на 2024-2027 роки. Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться", - йдеться в повідомленні.

При цьому очікується, що завершення всіх необхідних юридичних процедур відбудеться в січні 2024 року, що дозволить якнайшвидше отримати відповідне фінансування.

"€50 млрд, що будуть виділені Євросоюзом для України, спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію нашої держави, а також прискорення інтеграції в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, МЗС закликав якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру.

"Підтримуємо пропозицію Європейської Ради прискорити роботу над реформуванням EPF та збільшенням його фінансування для якнайкращого задоволення військових потреб України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві сподіваються на швидке узгодження механізму використання російських заморожених активів для відновлення України, а також їхнє спрямування на потреби України, зокрема через Ukraine Facility.

Єврокомісія запропонувала виділити Україні €50 млрд на найближчі п'ять років. Дане рішення мали б ухвалити всі країни. Втім премʼєр Угорщини Віктор Орбан, якого пов'язують тісні зв'язки з кремлем, наклав вето, але Євросоюз має резервний план. Очікується, що 26 держав-членів виділятимуть Україні по €1,5 мільярда з наступного року.

ЄСпідтримка УкраїнифондМЗС

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