Орбан заблокував видатки Євросоюзу з €50 млрд Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення бюджетного рішення Євросоюзу, яке включає програму допомоги Україні.

Про це розказав президент Європейської ради Шарль Мішель по завершенню переговорів лідерів ЄС, які тривали до ночі.

Мішель розказав, що тематикою дискусії було не лише фінансування України. Лідерам ЄС запропонували для ухвалення "мегапакет", в який увійшло фінансування підтримки України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС і оборони.

"Лише одна держава не змогла погодитися на це рішення... Решта 26 лідерів погодилися на цей "мегапакет", включаючи одну Швецію, прем’єр якої за внутрішніми процедурами має обговорити це рішення з парламентом, але, як я розраховую, після цього приєднається до інших", - сказав президент Європейської ради.

Шарль Мішель у відповідь на запитання ЄвроПравди підтвердив припущення, що 27-м лідером, який не дав згоди, є прем’єр Угорщини Орбан. "Я так розумію, ви дуже добре поінформовані про те, в чому полягала наша дискусія", – напівжартома прокоментував він.

Нагадаємо, що вчора ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою, але угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.