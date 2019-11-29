Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Рівень безробіття в Німеччині несподівано впав

Дані Федерального бюро праці, опубліковані 29 листопада, показали, що кількість людей, які залишаються без роботи, зменшилася на 16 тисяч до 2 млн 226 тис. з урахуванням сезонних коливань
"Поточна економічна слабкість все ще помітна на ринку праці. Загалом, однак, він залишається надійним", - сказав керівник Управління праці Детлеф Шиле.
Рівень безробіття в Німеччині несподівано впав Фото: videos.syracuse.com

Рівень безробіття в Німеччині в листопаді впав, що свідчить про те, що ринок праці в найбільшій економіці Європи тримається, незважаючи на слабкість у виробничій галузі, повідомляє "Економічна правда".

Дані Федерального бюро праці, опубліковані 29 листопада, показали, що кількість людей, які залишаються без роботи, зменшилася на 16 тисяч до 2 млн 226 тис. з урахуванням сезонних коливань. Це стало найбільшим падінням з лютого, при цьому Reuters прогнозувало зростання на 5 тисяч. 

Рівень безробітних залишався стабільним на рівні 5% - трохи вище рекордно низького рівня 4,9%, досягнутого на початку цього року.

"Поточна економічна слабкість все ще помітна на ринку праці. Загалом, однак, він залишається надійним", - сказав керівник Управління праці Детлеф Шиле.

У червні Бундестаг ухвалив закон, який спрощує працевлаштування кваліфікованих іноземців.

Читайте також: У США - найнижче безробіття за 50 років

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2019 15:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.