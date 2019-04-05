Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У США – найнижче безробіття за 50 років

Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію
Кількість робочих місць в економіці США зросла на 263 тисячі в квітні.
У США – найнижче безробіття за 50 років Фото: informburo.kz

Рекордне зростання триває вже 103 місяці і свідчить про те, що економіка перебуває в дуже доброму стані, овідомляє "Голос Америки"

Рівень безробіття знизився до 3,6%, за даними Міністерства праці. Це - найнижчий рівень з 1969 року.

Низький рівень безробіття спонукає компанії піднімати зарплати. Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію.

Президент США Дональд Трамп привітав гарні статистичні дані, розмістивши повідомлення у Twitter.

Нагадаємо, що згідно з даними Державної служби зайнятості, близько 90% громадян України, що перебувають на обліку по безробіттю, мають вищу освіту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 05 2019 18:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.