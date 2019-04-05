CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість робочих місць в економіці США зросла на 263 тисячі в квітні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США – найнижче безробіття за 50 років
Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію
Фото: informburo.kz
Рекордне зростання триває вже 103 місяці і свідчить про те, що економіка перебуває в дуже доброму стані, овідомляє "Голос Америки"
Рівень безробіття знизився до 3,6%, за даними Міністерства праці. Це - найнижчий рівень з 1969 року.
Низький рівень безробіття спонукає компанії піднімати зарплати. Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію.
Президент США Дональд Трамп привітав гарні статистичні дані, розмістивши повідомлення у Twitter.
Нагадаємо, що згідно з даними Державної служби зайнятості, близько 90% громадян України, що перебувають на обліку по безробіттю, мають вищу освіту.
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04 05 2019 18:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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