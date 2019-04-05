У США – найнижче безробіття за 50 років

Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію

Кількість робочих місць в економіці США зросла на 263 тисячі в квітні.

Рекордне зростання триває вже 103 місяці і свідчить про те, що економіка перебуває в дуже доброму стані, овідомляє "Голос Америки"

Рівень безробіття знизився до 3,6%, за даними Міністерства праці. Це - найнижчий рівень з 1969 року.

Низький рівень безробіття спонукає компанії піднімати зарплати. Середня зарплата на годину зросла на 3,2% за останній рік, що значно перевищує інфляцію.

Президент США Дональд Трамп привітав гарні статистичні дані, розмістивши повідомлення у Twitter.

Нагадаємо, що згідно з даними Державної служби зайнятості, близько 90% громадян України, що перебувають на обліку по безробіттю, мають вищу освіту.