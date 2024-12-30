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CУСПІЛЬСТВО

Різке похолодання в Європі підняло ціни на газ до максимуму

30 грудня 2024, 16:41
Різке похолодання в Європі підняло ціни на газ до максимуму
Фото: УНН
Найхолодніший період цієї зими, ймовірно, підштовхне попит на опалення.

До кінця тижня температура по всій Європі різко знизиться через переміщення регіоном областей низького тиску. Ціни на газ ідуть вгору.

Про це повідомляє  Bloomberg.

За даними Weather Services International, у п'ятницю і суботу, 4 і 5 січня, в Лондоні, Парижі та Берліні середня температура буде нижчою за нуль, що приблизно на 6 градусів нижче 30-річної норми.

Метеорологічне бюро Великої Британії очікує на сніг найближчими днями, а також екстремальні вітри та дощі.

По всій Німеччині синоптики DWD також попереджають про заморозки та ожеледицю.

Найхолодніший період цієї зими, ймовірно, підштовхне попит на опалення. Будуть задіяні газові запаси, які впали нижче 75%. Вилучення запасів уже відбувається швидше, ніж зазвичайцього року. Це підняло європейські ціни на природний газ до максимумів з початку грудня.

Наразі ціни на газ становлять приблизно 535 доларів за тисячу кубометрів, що на 100 доларів більше, ніж роком раніше (435 доларів).

У Великій Британії середньодобовий прогноз становить 17 градусо-днів з опалювальним ефектом на 6-10 днів, що на 5 більше за 10-річну норму

У північно-західній Європі середньодобова температура повітря за прогнозом на 6-10 днів становитиме 18 градусо-днів, що на 5 більше за 10-річну норму

У Франції в середньому за добу очікується 17 градусо-днів з опалювальним ефектом на 6-10 днів, що на 5 більше 10-річної норми.

газЄвропа

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