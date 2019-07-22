CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗазначається, що відповідний документ, у якому міститься заклик дотримуватися санкцій, РНБО випустила через збільшення кількості повідомлень про вірогідне скасування санкцій щодо російських соцмереж в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РНБО наполягає на санкціонуванні російських соцмереж
Секретар Ради національної береки та оборони України Олександр Данилюк закликав Кабінет міністрів, Службу безпеки та Національний банк неухильно дотримуватися режиму санкцій, запроваджених проти російських соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассники"
Фото: УНІАН
"Реагуючи на ситуацію, що склалася в інформаційному полі, Секретар РНБО України Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їх ефективності до завершення терміну їх дії або скасування в установленому законом порядку", — йдеться у повідомленні прес-служби РНБО, інформують в "Громадське".
Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що перед забороною російських соцмереж "Вконтакте" і "Однокласники", потрібно було провести роз'яснювальну роботу і надати людям інші майданчики для спілкування.
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