РНБО наполягає на санкціонуванні російських соцмереж

Секретар Ради національної береки та оборони України Олександр Данилюк закликав Кабінет міністрів, Службу безпеки та Національний банк неухильно дотримуватися режиму санкцій, запроваджених проти російських соціальних мереж "Вконтакте" та "Одноклассники"

Зазначається, що відповідний документ, у якому міститься заклик дотримуватися санкцій, РНБО випустила через збільшення кількості повідомлень про вірогідне скасування санкцій щодо російських соцмереж в Україні.

"Реагуючи на ситуацію, що склалася в інформаційному полі, Секретар РНБО України Олександр Данилюк у порядку контролю за виконанням рішень РНБО звернув увагу зазначених державних органів на необхідність забезпечення неухильного додержання санкцій та моніторингу їх ефективності до завершення терміну їх дії або скасування в установленому законом порядку", — йдеться у повідомленні прес-служби РНБО, інформують в "Громадське".

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що перед забороною російських соцмереж "Вконтакте" і "Однокласники", потрібно було провести роз'яснювальну роботу і надати людям інші майданчики для спілкування.

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