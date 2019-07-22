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Співавтор Конституції України Віктор Мусіяка помер

На 74-му році життя помер український юрист і політичний діяч Віктор Мусіяка
Причиною смерті став інфаркт.
Співавтор Конституції України Віктор Мусіяка помер Фото: Лівий берег

Віктор Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. Після закінчення Харківського юридичного інституту в 1973 році почав там працювати викладачем, йдеться в Lb.ua. 

З 1983 по 1996 роки був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У 2000-2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Паралельно з науковою діяльністю, Мусіяка робив політичну кар’єру: з квітня 1994 до квітня 1998 року він був народним депутатом України 2-го скликання. З листопада 1995 року до червня 1996 — постійним представником Президента у Верховній Раді.

На виборах 2002 року Мусіяка очолював партію "Вперед, Україно!", яка входила до блоку «Наша Україна», і знову пройшов до парламенту. В останні роки політик був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

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