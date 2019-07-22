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Huawei розпочинає будівництво 4G у київському метро

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell завершили тендер з пошуку підрядника для будівництва 4G в Київському метрополітені, переможцем якого став китайський технологічний гігант Huawei
Підкреслюється, що першими станціями з 4G покриттям стануть Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець. Ймовірно, це станеться до кінця 2019 року.
Huawei розпочинає будівництво 4G у київському метро Фото:lb.ua

"Починається будівництво. Перші станції: Академмістечко, Героев Днепра і Сирець. До кінця 2020 буде покритий весь метрополітен", - розповіла директорка з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторію Рубан, йдеться в  LIGA.net.

Вона не уточнила, скільки буде коштувати проект для операторів.

Але у Huawei раніше відзначали, що орієнтовна вартість такого проекту може становити близько десяти мільйонів доларів. Три оператора поділять цю суму порівну.

Нагадаємо, з 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.

У КП "Київський метрополітен" уточнили, що на цих станціях працюватимуть "сучасні засоби оплати" - картка метро, безконтактна банківська картка чи е-квиток, а раніше куплені жетони можливо використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших станціях.

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