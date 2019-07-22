Huawei розпочинає будівництво 4G у київському метро
"Починається будівництво. Перші станції: Академмістечко, Героев Днепра і Сирець. До кінця 2020 буде покритий весь метрополітен", - розповіла директорка з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторію Рубан, йдеться в LIGA.net.
Вона не уточнила, скільки буде коштувати проект для операторів.
Але у Huawei раніше відзначали, що орієнтовна вартість такого проекту може становити близько десяти мільйонів доларів. Три оператора поділять цю суму порівну.
Нагадаємо, з 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.
У КП "Київський метрополітен" уточнили, що на цих станціях працюватимуть "сучасні засоби оплати" - картка метро, безконтактна банківська картка чи е-квиток, а раніше куплені жетони можливо використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших станціях.
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