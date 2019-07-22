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Фунікулер у Києві закриють на місяць на ремонт
Київський фунікулер відсьогодні, 22 липня, зачинили на щорічний технічний огляд, який триватиме до 23 серпня
Фото: з вільних джерел
За цей місяць заплановане проведення планового огляду фунікулеру і ремонту тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також планують оновити та замінити настили підлоги та стелі, засоби зв’язку, йдеться в "Громадське".
Нагадаємо, з 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони.
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