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Фунікулер у Києві закриють на місяць на ремонт

Київський фунікулер відсьогодні, 22 липня, зачинили на щорічний технічний огляд, який триватиме до 23 серпня
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Фунікулер у Києві закриють на місяць на ремонт Фото: з вільних джерел

За цей місяць заплановане проведення планового огляду фунікулеру і ремонту тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також планують оновити та замінити настили підлоги та стелі, засоби зв’язку, йдеться в "Громадське".

Нагадаємо, з 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони. 

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22 07 2019 10:40
ТЕГИ: Київ, ремонт
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