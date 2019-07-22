Фунікулер у Києві закриють на місяць на ремонт Київський фунікулер відсьогодні, 22 липня, зачинили на щорічний технічний огляд, який триватиме до 23 серпня

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Фото: з вільних джерел

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