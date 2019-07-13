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У метрополітені Києва з понеділка відмовляться від жетонів

З 15 липня на двох станціях столичного метрополітену не продаватимуть і не прийматимуть жетони
У КП "Київський метрополітен" уточнили, що на цих станціях працюватимуть "сучасні засоби оплати" - картка метро, безконтактна банківська картка чи е-квиток, а раніше куплені жетони можливо використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших станціях.
У метрополітені Києва з понеділка відмовляться від жетонів Фото:i.lb.ua

"Перші два вестибюлі станцій метрополітену починають працювати без жетонів: жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" (вихід до Іподрому)", - повідомили на офіційній сторінці КП "Київський метрополітен" в Facebook, йдеться в "УП".

"Повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року", - нагадали у КП. 

Нагадаємо, з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.

Також, нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" на мікрорайоні Виноградар у Києві відкриють у грудні 2021 року, а от жителям Троєщини доведеться ще чекати.

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13 07 2019 13:13
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