У метрополітені Києва з понеділка відмовляться від жетонів
"Перші два вестибюлі станцій метрополітену починають працювати без жетонів: жетон не продаватиметься і не прийматиметься у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" (вихід до Іподрому)", - повідомили на офіційній сторінці КП "Київський метрополітен" в Facebook, йдеться в "УП".
"Повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року", - нагадали у КП.
Нагадаємо, з 1 вересня набудуть чинності оновлені державні будівельні норми, за якими на нових і реконструйованих станціях метро передбачені туалети для пасажирів.
Також, нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" на мікрорайоні Виноградар у Києві відкриють у грудні 2021 року, а от жителям Троєщини доведеться ще чекати.
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