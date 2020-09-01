РНБО розглядає версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор"
Сьогодні вночі, згідно з рішенням президента України Володимира Зеленського, державна комісія з розслідування катастрофи "Боїнга" компанії МАУ прибула в Тегеран. У складі групи 45 осіб, це представники 12 міністерств і відомств, передає LB.ua.
Також зараз відбувається нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Розглядають різні версії раптового падіння літака, серед основних:
- ураження літака зенітною ракетою ЗРК, у тому числі ЗРК "Тор", оскільки інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет;
- зіткнення з БПЛА або іншим літальним об'єктом;
- руйнування і вибух двигуна з технічних причин;
- вибух усередині літака в результаті терористичного акту.
Данілов зазначив, що комісія в цей момент узгоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті.
"Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоб встановити істину у справі про катастрофу українського літака в Тегерані", - підкреслив секретар РНБО.
Також тривають переговори з іранською стороною з приводу участі в розшифровці "чорних скриньок" літака.
Нагадаємо, що на борту літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав аварії поблизу Тегерана, перебувало 11 громадян України: двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.
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