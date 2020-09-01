РНБО розглядає версію ураження українського "Боїнга" зенітною ракетою російського ЗРК "Тор"

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що до складу комісії з розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані входять фахівці, які беруть участь у міжнародному розслідуванні атаки на малайзійський "Боїнг" у 2014 році.

Сьогодні вночі, згідно з рішенням президента України Володимира Зеленського, державна комісія з розслідування катастрофи "Боїнга" компанії МАУ прибула в Тегеран. У складі групи 45 осіб, це представники 12 міністерств і відомств, передає LB.ua.

Також зараз відбувається нарада за участю представників компетентних органів Ірану, в тому числі іранського ІСАО - міжнародної організації цивільної авіації. Розглядають різні версії раптового падіння літака, серед основних:

- ураження літака зенітною ракетою ЗРК, у тому числі ЗРК "Тор", оскільки інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі інтернет;

- зіткнення з БПЛА або іншим літальним об'єктом;

- руйнування і вибух двигуна з технічних причин;

- вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Данілов зазначив, що комісія в цей момент узгоджує з іранською владою питання виїзду на місце катастрофи і має намір провести пошуки уламків російської зенітної ракети ЗРК "Тор" згідно з тими даними, які були опубліковані в інтернеті.

"Ми використовуємо всі напрацювання з розслідування атаки на "Боїнг" МН-17, щоб встановити істину у справі про катастрофу українського літака в Тегерані", - підкреслив секретар РНБО.

Також тривають переговори з іранською стороною з приводу участі в розшифровці "чорних скриньок" літака.

Нагадаємо, що на борту літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав аварії поблизу Тегерана, перебувало 11 громадян України: двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.