CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа борту літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав аварії поблизу Тегерана, перебувало 11 громадян України: двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На борту літака, який зазнав аварії в Ірані, перебувало 11 українців — РНБО
Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня незадовго після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту, за попередніми даними, перебували 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. У посольстві України в Ірані попередньою причиною авіакатастрофи назвали аварію двигуна через технічні причини, версія теракту або ракетної атаки виключається
Фото начебто з місця падіння літака Боїнг-737 Міжнародних авіаліній України на околицях Тегерана, Іран, 8 січня 2020 року Фото: Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану
Про це повідомили у Раді нацбезпеки й оборони України, передає "Громадське".
За даними міністра закордонних справ Вадима Пристайка серед загиблих також було 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини та Великої Британії.
Нагадаємо, що літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.
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