На борту літака, який зазнав аварії в Ірані, перебувало 11 українців — РНБО Літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» розбився уночі 8 січня незадовго після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана. На борту, за попередніми даними, перебували 168 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. У посольстві України в Ірані попередньою причиною авіакатастрофи назвали аварію двигуна через технічні причини, версія теракту або ракетної атаки виключається

На борту літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який зазнав аварії поблизу Тегерана, перебувало 11 громадян України: двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.

Фото начебто з місця падіння літака Боїнг-737 Міжнародних авіаліній України на околицях Тегерана, Іран, 8 січня 2020 року Фото: Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану

Про це повідомили у Раді нацбезпеки й оборони України, передає "Громадське". За даними міністра закордонних справ Вадима Пристайка серед загиблих також було 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини та Великої Британії. Нагадаємо, що літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.

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