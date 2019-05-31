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РНБО з питань енергетики збереться ще раз за два тижні

"Остаточним рішенням (РНБО) було дати 2 тижні для того, щоб всі учасники наради, Кабінет міністрів під ті проблеми, які були визначені як пріоритетні, запропонував рішення і впровадив їх"
Рада національної безпеки та оборони присвячена питанням енергетики планує зібратися ще раз через 2 тижні. До цього часу учасники РНБО — уряд, президент та регулятори — шукатимуть шляхи розв'язання ключових проблем.
РНБО з питань енергетики збереться ще раз за два тижні Фото: atn.ua

"Остаточним рішенням (РНБО) було дати 2 тижні для того, щоб всі учасники наради, Кабінет міністрів під ті проблеми, які були визначені як пріоритетні, запропонував рішення і впровадив їх. Те, що не може бути зроблено Кабінетом міністрів і потребує позиції РНБО, ті питання будуть внесені на окреме засідання, присвячене енергетичній темі, яке може відбутися через 2 тижні", - зазначив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу за підсумками засідання, повідомляє "Громадське".

За його словами, пріоритетними проблемами в енергетиці РНБО визначила ймовірну втрату Україною транзиту газу з 1 січня 2020 року, обмеження постачання нафтопродуктів з Росії з 2 червня 2019 року.

Також Данилюк зазначив, що на засіданні РНБО обговорювався запуск нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Більшість членів РНБО виступили за те, щоб цей запуск відтермінувати.

Напередодні відтермінувати запуск нового ринку електрики закликала низка громадських організацій, а також Світовий банк.

Новий ринок електроенергії передбачає відокремлення діяльності з розподілу та постачання електроенергії. Це означає, що обленерго тепер не зможуть розподіляти електроенергію та постачати її споживачам. Постачання виділяють в окремий бізнес. Це відповідає європейським стандартам та створює умови для конкуренції.

Реформа оптового сегменту - найскладніша. Його поділять на три частини: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок. Буде створено два майданчики: балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг. На них системний оператор зможе купувати потужності для балансування енергосистеми. Споживачі зможуть змінювати постачальника.

Нагадаємо, що сьогодні 31 травня Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

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31 05 2019 20:48
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