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Роботу над концепцією судової реформи буде завершено вже цього тижня - Саакашвілі

"Цього тижня я закінчую концепцію щодо судової реформи. Свої пропозиції я представлятиму президенту та Національній раді реформ, а також громадськості для широкого обговорення"
"На прохання президента ми підготували вичерпну програму митних реформ. І не лише програму, ми готові взятися за це і безпосередньо здійснити цю митну реформу, назавжди покінчивши з корупцією та приниженням громадян, які з нею контактують. У багатьох питаннях у нас є конструктивна співпраця з урядом, але, звісно, результати дуже далекі від того, що ми хотіли б побачити. Ось те, що ми робимо", - роозповів Міхеіл Саакашвілі.
Роботу над концепцією судової реформи буде завершено вже цього тижня - Саакашвілі Фото: ukranews.com

Голова виконкому Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що завершить концепцію судової реформи вже цього тижня.

"Цього тижня я закінчую концепцію щодо судової реформи. Свої пропозиції я представлятиму президенту та Національній раді реформ, а також громадськості для широкого обговорення", - написав він у соцмережі Facebook у вівторок, 14 липня.

Саакашвілі також зазначив, що виконком Нацради реформ підготував Кодекс надрокористування і працює над реформою Державної архітектурно-будівельної інспекції України для викорінення корупції у цій сфері.

"На прохання президента ми підготували вичерпну програму митних реформ. І не лише програму, ми готові взятися за це і безпосередньо здійснити цю митну реформу, назавжди покінчивши з корупцією та приниженням громадян, які з нею контактують. У багатьох питаннях у нас є конструктивна співпраця з урядом, але, звісно, результати дуже далекі від того, що ми хотіли б побачити. Ось те, що ми робимо", - додав він.

Як повідомлялося, 30 червня Саакашвілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Він наголосив, що влада має намір ввести концепцію, повністю відмінну від нинішнього стану судової реформи.

"Це будуть не напівзаходи, не напівзакони, не якісь внутрішні перестановки з одного місця на інше. Це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", - сказав Саакашвілі.

У відповідь на критику Саакашвілі заявив, що українська судова влада давно відірвалася від реального життя і перетворилася на елітну службу, яка обслуговує грошові потоки.

Нагадаємо, що у МЗС пояснили Грузії, чому Саакашвілі отримав посаду в Україні

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14 07 2020 15:34
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