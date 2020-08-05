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В МЗС пояснили Грузії, чому Саакашвілі отримав посаду в Україні

"Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні"
В МЗС наголосили, що Міхеїл Саакашвілі - громадянин України, який має "великий досвід та значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі".
В МЗС пояснили Грузії, чому Саакашвілі отримав посаду в Україні Міхеїл Саакашвілі

У МЗС України відреагували на виклик посла Грузії через призначення Міхеїла Саакашвілі в Україні та пояснили необхідність посади для політика його "досягненнями у здійсненні реформ" і потребою "нестандартних рішень". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі міністерства закордонних справ, оприлюдненому у п’ятницю 8 травня. 

"Подолання епідемії та стабілізація економіки є спільними завданнями для всіх європейців. Ці виклики вимагають від уряду України нових підходів і нестандартних рішень", - зазначили у міністерстві.

В МЗС наголосили, що Міхеїл Саакашвілі - громадянин України, який має "великий досвід та значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі".

"Ми закликаємо наших грузинських друзів та партнерів зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні", - підкреслили у МЗС. 

Окремо міністерство торкнулося виклику надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій до столиці. 

"Шарашенідзе не відкликали з України, а викликали для консультацій до столиці. Це не щоденна, але звична практика в дипломатичній роботі. Ми не вбачаємо у цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів", - відзначили у міністерстві.

7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Раніше для Саакашвілі в Києві пророкували посаду віцепрем'єра з реформ.

Тоді посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єра з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято у Тбілісі як недружній крок.

Після призначення Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Ради реформ міністр закордонних справ Давид Залкаліані запевнив, що Грузія не розглядає питання про розрив дипломатичних відносин з Україною,  а "пониження рівня посади, запропонованої Саакашвілі… свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектра до цієї людини". 

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Нагадаємо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі

 
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08 05 2020 14:25
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