Родина у США судиться з електропостачальниками через смерть 11-річного сина

11-річний Крістіан Павон помер 16 лютого у містечку Конроу у Техасі, саме тоді штат накрили аномальні морози.

Мільйони будинків через перевантаження енергомережі знеструмилися, люди залишилися без опалення, повідомляє "Громадське". Родина Крістіана вважає, що він загинув через переохолодження, тому позивається до електропостачальника через недбалість у роботі.

Як повідомляє телеканал Kiro-7, Крістіан Павон приїхав до Техасу з Гондурасу у 2019 році, щоб зустрітися зі своєю мамою, яку він не бачив понад рік.

Мати Марія Еліза Пінеда розповіла, що у понеділок, 15 лютого, хлопчик вперше побачив сніг. Він у червоній змивній куртці з капюшоном стрибав заметами, поки вона фотографувала та знімала його. Крістіана повернули додому, коли в нього змокли рукавиці.

Родина живе у Конроу у пересувному будинку, який опинився без опалення, коли в штаті були морози. Як пише Washington Post із посиланням на слова Марії Елізи, Крістіан не скаржився, що йому холодно. Спати він пішов разом зі своїм трирічним братом - їх накрили великою кількістю ковдр, розповіли батьки.

Вітчим хлопчика прокидався вночі, щоб перевірити, чи все добре з дітьми, каже тітка Крістіана Джазіда Єра. Наступного дня близько 14:30 мати намагалася розбудити Крістіана, але він не реагував на слова і поштовхи. Тоді вітчим викликав екстрену допомогу, медики не змогли врятувати хлопчика і констатували смерть. Трирічний брат Крістіана вижив.

Розтин тіла хлопчика провели 18 лютого, але медики кажуть, що на встановлення остаточної причини смерті знадобляться тижні. Наразі родина збирає гроші, щоб повернути тіло Крістіана до Гондурасу, де проживають його бабуся та дідусь. За словами Марії Елізи, так вона хоче виконати бажання сина: він хотів ще раз побачитися з бабусею та дідусем, а також збудувати їм будиночок.Також родина подає позов на 100 мільйонів доларів до Ради з надійності електропостачання Техасу (ERCOT) та компанії Entergy за недбалість у роботі. Вони звинувачують Раду і компанію у тому, що вони не змогли вжити заходів, щоб запобігти кризі електропостачання та відключенню електроенергії під час морозів, і їхні дії призвели до смерті хлопчика від переохолодження.

У компаніях висловили співчуття родині, але по суті справи не коментували, оскільки ще не ознайомилися з позовом.

Нагадаємо, що на півдні США рекордні морози. Мільйони людей лишилися спершу без електрики, а потім - без води