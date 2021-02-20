На півдні США рекордні морози. Мільйони людей лишилися спершу без електрики, а потім — без води (ФОТО)

Південні штати США вже понад тиждень намагаються впоратися з аномальними для себе морозами, які призвели до загибелі десятків людей. Мільйони будинків через перевантаження енергомережі знеструмилися, а тепер ще й виявилися відключеними від водопостачання. Особливо постраждав штат Техас.

Причиною аномальних холодів на півдні Сполучених Штатів стала арктична маса повітря, яка з Канади рушила аж до Техасу. Національна метеорологічна служба США повідомила про загрозу снігової бурі для понад 100 мільйонів людей на території площею більш як 1,6 мільйона квадратних кілометрів, повідомляє "Громадське".

Шкільний автобус у місті Ґленв'ю, штат Іллінойс. 19 лютого 2021 року

Фото: Nam Y. Huh / AP



15-16 лютого, у пік снігових опадів, вони охопили 73% континентальної території США - це рекордний показник із 2003 року, відколи ведуться такі спостереження. На півдні країни, зокрема в Техасі, подекуди фіксували нижчу температуру, ніж в Алясці.

У більшості великих міст регіону стовпчики термометра оновили рекорди 40-50-річної давнини. Типова середня температура в цьому регіоні в лютому становить 15-16°C, зазначає Всесвітня метеорологічна організація.

Через рекордні морози американці почали масово користуватися обігрівачами. Це створило попит на електроенергію, який є хіба в найспекотніші дні літа, коли вмикають кондиціонери. Як наслідок, енергосистеми штатів, передусім Техасу, виявилися перезавантаженими й вийшли з ладу.

Станом на 18 лютого в Техасі без електрики лишалися 4,2 мільйона людей, хоча зараз ситуація значно покращилася й таких трохи більш як 12 тисяч. Схожі проблеми відчували жителі інших південних штатів, зокрема Луїзіани, Місісіпі та Оклахоми. У цих штатах почали обговорювати ідею віялових вимкнень електроенергії до усунення неполадок на станціях.

Чоловік тримає ногу над плиткою, щоб зігріти її. Остін, Техас, США, 16 лютого 2021 року

Фото: Ashley Landis / AP



Інша проблема штатів - водопостачання. Водонапірні труби рвуться через різке похолодання, а внаслідок знеструмлення зупинилися водоочисні заводи. Приміром, в адміністративному центрі Техасу Остіні це призвело до втрати 1,2 мільярда літрів води. Попит на сантехніків там зріс у 10 разів, і мер міста був змушений дозволити працювати фахівцям із інших штатів.

У Техасі 7 мільйонам людей, які живуть у найбільш уражених регіонах, рекомендують кип’ятити водопровідну воду перед питтям і використанням для приготування їжі. Загалом із проблемами водопостачання зіткнулися близько 13 мільйонів техасців. Влада штату також планує роздавати бутильовану питну воду.

Через вимкнення електроенергії тисячі крамниць на півдні США були змушені призупинити роботу. Біля тих, що залишилися працювати, очевидці фіксували величезні черги. У соцмережах люди писали, що палили меблі, щоб зігрітися, або гріли на плиті сніг, аби використати талу воду для пиття й приготування їжі.

За останніми даними, через негоду загинули принаймні 69 американців. Частина замерзли до смерті, деякі - задихнулися в авто, ввімкнувши обігрівач. Деякі втрапляли в ДТП на засніжених та слизьких дорогах.

Працівники починають ремонт водопровідної труби, яка лопнула внаслідок аномальних холодів. Річардсон, штат Техас, 17 лютого 2021 року

Фото: LM Otero / AP



Національна метеорологічна служба США спрогнозувала початок потеплішання в південних штатах країни від ранку 19 лютого.

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