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Столиця Іспанії потерпає від найбільших за десятиліття снігопадів

У Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого
Шторм "Філомена" приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.
Столиця Іспанії потерпає від найбільших за десятиліття снігопадів Цензор.НЕТ

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У звязку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне, було запроваджено відповідну систему градації.

За словами представника іспанської метеорологічної  служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го сторіччя.

Зазначається, що шторм "Філомена" прийшов до Іспанії спочатку на Канарські острови. Там було зафіксовані сильні пориви вітру й дощі. У Гран-Канарії пором із 59 пасажирами сів на мілину, коли намагався зайти до порту.

Цікаво, в Іспанії реєструватимуть тих, хто відмовиться вакцинуватися від коронавірусу

 
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09 01 2021 11:31
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