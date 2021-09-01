CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШторм "Філомена" приніс потужні снігопади у Мадрид, а також на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Столиця Іспанії потерпає від найбільших за десятиліття снігопадів
У Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого
Цензор.НЕТ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
У звязку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зроблено вперше з 2007 року, коли, власне, було запроваджено відповідну систему градації.
За словами представника іспанської метеорологічної служби Рубена Дель Кампо, очікується, що снігопад буде найбільшим для регіону з початку 21-го сторіччя.
Зазначається, що шторм "Філомена" прийшов до Іспанії спочатку на Канарські острови. Там було зафіксовані сильні пориви вітру й дощі. У Гран-Канарії пором із 59 пасажирами сів на мілину, коли намагався зайти до порту.
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09 01 2021 11:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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