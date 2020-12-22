В Іспанії реєструватимуть тих, хто відмовиться вакцинуватися від коронавірусу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Міністерство зареєструє імена людей, які відмовляються робити щеплення, і їх причини. Ця інформація буде внесена в "реєстр щеплень" кожного громадянина.
"Вважається важливим реєструвати випадки відмови від вакцинації в реєстрі вакцинації, щоб зрозуміти можливі причини цього в різних групах населення", - йдеться в документі МОЗ.
Міністр охорони здоров'я Сальвадор Ілла запевнив іспанську громадськість, що вакцина ефективна і проти нового штаму коронавірусу, про який "немає ніяких доказів" в Іспанії.
Ті, хто погоджується на вакцинацію, повинні спочатку дати усну інформовану згоду, за винятком певних обставин, коли це може знадобитися у письмовій формі, наприклад, коли йдеться про вакцинацію дітей в школах, коли батьки або опікуни відсутні.
Число іспанців, які бажають вакцинуватися від коронавірусу, зросло до 40,5 відсотка в цьому місяці з 36,8 відсотка в листопаді, показало нове опитування в понеділок.
Ще 16,2% заявили, що готові отримати вакцину, якщо вона виявиться "надійною", в порівнянні з 1,4% в листопаді, згідно з опитуванням, проведеним державним дослідним інститутом.
Тим часом відсоток іспанців, які заявили, що вони не хочуть робити укол, впав до 28 відсотків в грудні проти 47 відсотків у попередньому місяці.
Іспанія планує почати імунізацію проти коронавірусу з літніх жителів і співробітників будинків для літніх людей.
Уряд очікує, що до червня 2021 року від вірусу буде вакциновано від 15 до 20 мільйонів осіб з 47 мільйонів населення.
Іспанія одна з найбільш постраждалих від пандемії країн Європи: вірус заразив близько 1,8 мільйона осіб і став причиною майже 49 000 смертей.
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