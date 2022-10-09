Родини українських полонених отримали 5,3 млн грн грошової допомоги від Мінреінтеграції

Ще 3,4 млн грн допомоги отримали українці, визволені із російського полону

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало грошову допомогу на суму 5,3 млн грн родинам незаконно ув’язнених росією українських громадян та ще 3,4 млн грн - українцям, визволеним із російського полону.

Так, за даними відомства, 53 родини політичних в’язнів російської федерації отримали на правову допомогу виплати сумою 100 тис. грн. Таку ж одноразову грошову допомогу отримали 34 колишні полонені, яких міжвідомча комісія визнала такими, що були позбавлені свободи внаслідок російської агресії.

У Мінреінтеграції наголосили, що вказана допомога надаватиметься й іншим визволеним з полону громадянам України та родичам тих, кого незаконно утримує росія.

Нагадаємо, раніше Мінреінтеграції перерахувало 1,5 млн грн родинам українських громадян, яких росія незаконно тримає за ґратами. Ще 6,7 млн грн отримали українці, яких звільнили з російського полону.