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Роналду став найкращим футболістом вересня в АПЛ

вересні 36-річний Кріштіану провів в АПЛ 3 матчі і забив три м'ячі
Португальський футбольний нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду визнаний гравцем місяця в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).
Роналду став найкращим футболістом вересня в АПЛ Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS
У вересні 36-річний Кріштіану провів в АПЛ 3 матчі і забив три м'ячі, повідомляє офіційний сайт ліги.
 
Роналду випередив інших номінантів - Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"), Антоніо Рюдигера ("Челсі"), Мохамеда Салаха ("Ліверпуль"), Аллана Сен-Максима ("Ньюкасл") та Ісмаїлу Сарра ("Вотфорд").
 
Характерно, що це вже п'ята нагорода "Гравець місяця АПЛ" у кар'єрі Роналду. Четверту він здобув 2008 року перед від'їздом з "Манчестер Юнайтед" до мадридського "Реала" (2009).
 
Нагадаємо, що Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" - після 12 років перерви.
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09 10 2021 13:21
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