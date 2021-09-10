СПОРТ НОВИНИПортугальський футбольний нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду визнаний гравцем місяця в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роналду став найкращим футболістом вересня в АПЛ
вересні 36-річний Кріштіану провів в АПЛ 3 матчі і забив три м'ячі
Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS
У вересні 36-річний Кріштіану провів в АПЛ 3 матчі і забив три м'ячі, повідомляє офіційний сайт ліги.
Роналду випередив інших номінантів - Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"), Антоніо Рюдигера ("Челсі"), Мохамеда Салаха ("Ліверпуль"), Аллана Сен-Максима ("Ньюкасл") та Ісмаїлу Сарра ("Вотфорд").
Характерно, що це вже п'ята нагорода "Гравець місяця АПЛ" у кар'єрі Роналду. Четверту він здобув 2008 року перед від'їздом з "Манчестер Юнайтед" до мадридського "Реала" (2009).
Нагадаємо, що Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" - після 12 років перерви.
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