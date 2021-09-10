Роналду став найкращим футболістом вересня в АПЛ вересні 36-річний Кріштіану провів в АПЛ 3 матчі і забив три м'ячі

Португальський футбольний нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду визнаний гравцем місяця в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS

У вересні 36-річний Кріштіану провів в АПЛ 3 матчі і забив три м'ячі, повідомляє офіційний сайт ліги. Роналду випередив інших номінантів - Жоау Канселу ("Манчестер Сіті"), Антоніо Рюдигера ("Челсі"), Мохамеда Салаха ("Ліверпуль"), Аллана Сен-Максима ("Ньюкасл") та Ісмаїлу Сарра ("Вотфорд"). Характерно, що це вже п'ята нагорода "Гравець місяця АПЛ" у кар'єрі Роналду. Четверту він здобув 2008 року перед від'їздом з "Манчестер Юнайтед" до мадридського "Реала" (2009). Нагадаємо, що Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" - після 12 років перерви.

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