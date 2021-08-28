Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед" - через 12 років

Сума трансферу - 25 мільйонів євро.

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед", повідомляє прес-служба клубу.

Англійський клуб оголосив про домовленості щодо трансферу 36-річного форварда.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану буде отримувати в "Ман Юнайтед" 25 мільйонів фунтів на рік. Сума трансферу оцінюється в 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Роналду вже грав за "Манчестер Юнайтед" з 2003 по 2009 рік. Звідти він перейшов в "Реал" (2009-2018), а потім - в "Ювентус".

У складі "МЮ" Кріштіану три рази виграв чемпіонат Англії, двічі - Кубок англійської ліги і один раз Кубок країни.

У 2008 році португалець разом з "Юнайтед" став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.