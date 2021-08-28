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Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед" - через 12 років
Англійський клуб оголосив про домовленості щодо трансферу 36-річного форварда
Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS
Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед", повідомляє прес-служба клубу.
Англійський клуб оголосив про домовленості щодо трансферу 36-річного форварда.
Раніше повідомлялося, що Кріштіану буде отримувати в "Ман Юнайтед" 25 мільйонів фунтів на рік. Сума трансферу оцінюється в 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, що Роналду вже грав за "Манчестер Юнайтед" з 2003 по 2009 рік. Звідти він перейшов в "Реал" (2009-2018), а потім - в "Ювентус".
У складі "МЮ" Кріштіану три рази виграв чемпіонат Англії, двічі - Кубок англійської ліги і один раз Кубок країни.
У 2008 році португалець разом з "Юнайтед" став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.
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