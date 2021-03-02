Роналду і Мессі визнали найкращими футболістами десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала імена кращих футболістів за останні 10 років.

На фото: Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. (Getty Images).

Як повідомляє офіційний сайт організації, кращим в Європі визнаний нападник туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, передає Укрінформ. Друге місце в "європейському" рейтингу посів захисник мадридського "Реала" і збірної Іспанії Серхіо Рамос, а замкнув трійку воротар мюнхенської "Баварії" і національної команди Німеччини Мануель Ноєр. Рейтинг південноамериканських футболістів очолює форвард каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі. Другу позицію зайняв лідер паризького "Парі-Сен-Жермен" і національної команди Бразилії Неймар. Третій рядок дістався ще одному бразильцеві - захиснику "Сан-Паулу" Дані Алвес. Читайте також: В АПЛ встановлений рекорд по числу лідерів за один сезон

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію