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Роналду і Мессі визнали найкращими футболістами десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала імена кращих футболістів за останні 10 років.
Роналду і Мессі визнали найкращими футболістами десятиліття На фото: Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі. (Getty Images).

Як повідомляє офіційний сайт організації, кращим в Європі визнаний нападник туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду, передає Укрінформ.

Друге місце в "європейському" рейтингу посів захисник мадридського "Реала" і збірної Іспанії Серхіо Рамос, а замкнув трійку воротар мюнхенської "Баварії" і національної команди Німеччини Мануель Ноєр.

Рейтинг південноамериканських футболістів очолює форвард каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі. Другу позицію зайняв лідер паризького "Парі-Сен-Жермен" і національної команди Бразилії Неймар. Третій рядок дістався ще одному бразильцеві - захиснику "Сан-Паулу" Дані Алвес.

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03 02 2021 11:51
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